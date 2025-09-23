Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 0,144 EUR nach.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 16:07 Uhr um 0,1 Prozent auf 0,144 EUR ab. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,139 EUR nach. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,143 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 54.922 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR an. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 86,047 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,093 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,556 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 17.07.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 192,58 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net