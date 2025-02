Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 0,162 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 09:04 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 0,162 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,162 EUR. Bei 0,165 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 20.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 547,349 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2025 bei 0,162 EUR. Mit Abgaben von 0,247 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,37 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,65 NOK je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 395,36 Mio. NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

