Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagnachmittag gefragt

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 0,130 EUR.

Um 15:54 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 0,130 EUR zu. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf 0,133 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,125 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 304.527 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 706,452 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2025 bei 0,120 EUR. Mit Abgaben von 7,680 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,65 NOK je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 395,36 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 8,94 Prozent gesteigert.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net