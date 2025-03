Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 0,126 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 09:15 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 0,126 EUR ab. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,125 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,125 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.001 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 735,987 Prozent. Bei 0,120 EUR fiel das Papier am 24.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,299 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK gegenüber -0,65 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 395,36 Mio. NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net