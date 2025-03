Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte um 11:40 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 0,127 EUR. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,130 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,125 EUR. Zuletzt wechselten 40.125 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 729,384 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2025 Kursverluste bis auf 0,120 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 5,055 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 11.02.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,37 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,65 NOK in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 395,36 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 8,94 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,970 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net