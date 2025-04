Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 4,4 Prozent auf 0,170 EUR.

Die Aktie notierte um 09:19 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 4,4 Prozent auf 0,170 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,170 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,175 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 38.500 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 83,790 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,094 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,065 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,970 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

