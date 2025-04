Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verliert am Freitagmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 0,170 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr mit Abschlägen von 4,6 Prozent bei 0,170 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,167 EUR. Mit einem Wert von 0,175 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 216.250 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 518,375 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Bei 0,094 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,935 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 395,36 Mio. NOK – das entspricht einem Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

