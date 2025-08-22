Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered reagiert am Montagvormittag positiv

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 0,154 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:12 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 0,154 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,154 EUR. Bei 0,150 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.200 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,032 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 571,001 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,098 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 56,939 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK gegenüber -0,78 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 63,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net