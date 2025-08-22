Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im BMN-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 0,154 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,154 EUR an. Bei 0,152 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.780 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 85,058 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,093 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 39,818 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 192,58 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,625 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net