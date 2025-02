Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 0,170 EUR.

Um 15:59 Uhr ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 0,170 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,170 EUR zu. Bei 0,162 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 204.911 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 507,059 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2025 (0,160 EUR). Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 6,250 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,37 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,65 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,36 Mio. NOK – ein Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Am 12.05.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net