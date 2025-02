Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochmittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 0,164 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere um 12:01 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze legte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,167 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,167 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 195.037 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 84,343 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,160 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,555 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK gegenüber -0,65 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net