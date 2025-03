Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Nachmittag schwächer

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 0,127 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 16:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 0,127 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,126 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,132 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 170.157 Stück gehandelt.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 729,384 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,120 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 5,055 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395,36 Mio. NOK umgesetzt, gegenüber 362,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net