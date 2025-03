Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,9 Prozent auf 0,129 EUR.

Die Aktie verlor um 09:03 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,9 Prozent auf 0,129 EUR. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,129 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,130 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 87,500 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,121 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 6,357 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,37 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 395,36 Mio. NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 362,90 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,970 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net