Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered büßt am Mittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 0,130 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 11:43 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 0,130 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,130 EUR. Bei 0,130 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.900 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,032 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Gewinne von 691,411 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,120 EUR am 24.03.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 8,667 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK gegenüber -0,65 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 395,36 Mio. NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 362,90 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,970 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net