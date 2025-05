Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered legt am Nachmittag zu

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 0,137 EUR.

Um 16:02 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 0,137 EUR zu. In der Spitze legte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,140 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,140 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 895.541 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 665,306 Prozent zulegen. Bei 0,094 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,851 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.05.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 NOK gegenüber -0,58 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 17.07.2025 gerechnet. Am 11.08.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,425 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net