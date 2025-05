Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 0,136 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 0,136 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,140 EUR. Bei 0,140 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 245.640 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 672,059 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,094 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,250 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Am 06.05.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,425 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net