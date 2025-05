Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagmittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 0,136 EUR.

Um 11:44 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 0,136 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,140 EUR. Bei 0,140 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 644.232 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 669,795 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR. Abschläge von 31,452 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Am 06.05.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 229,63 Mio. NOK, gegenüber 405,36 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,35 Prozent präsentiert.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,425 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net