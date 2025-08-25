Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered reagiert am Dienstagmittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 0,154 EUR.

Um 11:42 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 0,154 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,156 EUR. Bei 0,153 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 59.872 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR an. Gewinne von 581,818 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,094 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 64,706 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 192,58 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,625 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net