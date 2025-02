Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 0,168 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,1 Prozent auf 0,168 EUR zu. Kurzfristig markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,168 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,164 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 14.530 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 526,492 Prozent. Bei 0,160 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 4,415 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 395,36 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net