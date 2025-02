Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered bricht am Mittag nach oben aus

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 8,8 Prozent auf 0,179 EUR zu.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:55 Uhr 8,8 Prozent im Plus bei 0,179 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,180 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,164 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 237.616 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 487,906 Prozent. Am 26.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,160 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,302 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,65 NOK vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -1,978 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net