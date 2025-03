Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 0,124 EUR zu.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 0,124 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,128 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,124 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 275.354 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 748,142 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 24.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,120 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 2,908 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vor. Das EPS lag bei -1,37 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 395,36 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -1,970 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net