Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered reagiert am Donnerstagmittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,8 Prozent auf 0,125 EUR.

Um 11:53 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 0,125 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,128 EUR. Bei 0,124 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 95.520 Aktien.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 740,000 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,120 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,840 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,36 Mio. NOK, während im Vorjahreszeitraum 362,90 Mio. NOK ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 06.05.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net