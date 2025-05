Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Vormittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 0,143 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte um 09:05 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,8 Prozent auf 0,143 EUR. Bei 0,143 EUR erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,138 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 30.033 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 633,240 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,094 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 53,155 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Am 06.05.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,89 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 229,63 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,425 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net