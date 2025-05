Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit sattem Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 6,8 Prozent auf 0,147 EUR zu.

Um 12:01 Uhr konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 6,8 Prozent auf 0,147 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,149 EUR. Bei 0,138 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 105.545 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 612,347 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,094 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 36,567 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 06.05.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,89 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 229,63 Mio. NOK, gegenüber 405,36 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,35 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,399 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net