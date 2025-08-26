Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochnachmittag verlustreich

DAX23.984 -0,7%ESt505.378 -0,1%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.509 +0,2%Nas21.572 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1588 -0,5%Öl67,73 +0,7%Gold3.384 -0,3%
27.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 0,152 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,15 EUR -0,00 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:01 Uhr 1,6 Prozent auf 0,152 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,149 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,149 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 55.503 Stück.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 591,700 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,094 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,406 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,78 NOK erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 192,58 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,625 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

