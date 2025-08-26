Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 3,2 Prozent auf 0,149 EUR ab.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,2 Prozent auf 0,149 EUR ab. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,149 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,149 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 102 Stück gehandelt.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 603,753 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,094 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 37,332 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192,58 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net