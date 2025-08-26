Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochmittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 0,151 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 11:43 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 0,151 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,140 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,154 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.968 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,032 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 582,540 Prozent wieder erreichen. Bei 0,093 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,624 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 17.07.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK im Vergleich zu 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Aktie aus.

