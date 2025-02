Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 3,8 Prozent auf 0,163 EUR nach.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 15:49 Uhr um 3,8 Prozent auf 0,163 EUR ab. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,161 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,168 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 253.278 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,050 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 544,172 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,160 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 1,718 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,37 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,65 NOK erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 395,36 Mio. NOK gegenüber 362,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 06.05.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net