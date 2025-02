Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit Abschlägen

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 4,3 Prozent auf 0,170 EUR nach.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:14 Uhr ging es um 4,3 Prozent auf 0,170 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,170 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,170 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 9.000 Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,032 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 506,345 Prozent zulegen. Bei 0,160 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,993 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,37 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,65 NOK erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 395,36 Mio. NOK gegenüber 362,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net