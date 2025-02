Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Mittag ins Minus

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,1 Prozent auf 0,162 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:52 Uhr um 4,1 Prozent auf 0,162 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,162 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,168 EUR. Bisher wurden via Tradegate 80.290 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 546,552 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,160 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 1,355 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,37 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,65 NOK erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395,36 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 362,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net