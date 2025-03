Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Hexagon Purus AS Registered

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 7,3 Prozent auf 0,122 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:01 Uhr 7,3 Prozent im Minus bei 0,122 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,122 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,132 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 314.375 Stück gehandelt.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 88,362 Prozent niedriger. Am 24.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,120 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,637 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,65 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Am 12.05.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net