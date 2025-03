Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Vormittag fester

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 0,133 EUR.

Um 09:20 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 0,133 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,133 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,130 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 5.122 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR an. 678,281 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,121 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 8,899 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395,36 Mio. NOK umgesetzt, gegenüber 362,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,970 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

