Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Freitagmittag deutlich nach

Fokus auf Aktienkurs

Um 11:53 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 5,8 Prozent auf 0,124 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,124 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,132 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 142.571 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,050 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 745,411 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 24.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,120 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 3,221 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,37 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,65 NOK erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,36 Mio. NOK – ein Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net