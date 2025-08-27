Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 4,3 Prozent auf 0,156 EUR.

Um 15:43 Uhr stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 0,156 EUR. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,160 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,160 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 2.932 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 559,847 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,093 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,665 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 192,58 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 63,50 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net