Blick auf Aktienkurs

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag freundlich

28.08.25 12:05 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im BMN-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 0,154 EUR zu.

Im BMN-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere um 11:59 Uhr 2,5 Prozent. In der Spitze legte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,160 EUR zu. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,160 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 2.931 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 571,001 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,093 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 39,662 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 192,58 Mio. NOK, gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 63,50 Prozent präsentiert.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,625 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

