Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 0,150 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 15:43 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 0,150 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,149 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,150 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.036 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,680 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 353,333 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,093 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 61,638 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 53,61 Prozent zurück. Hier wurden 244,79 Mio. NOK gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net