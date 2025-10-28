Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Mittag schwächer

DAX24.292 -0,1%Est505.706 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.058 +0,1%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,76 -1,5%Gold3.925 -1,7%
28.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 3,0 Prozent auf 0,150 EUR.

Um 11:43 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der BMN-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,150 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,150 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,150 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 910 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,680 EUR markierte der Titel am 28.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 352,730 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,093 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,216 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Am 21.10.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 53,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 527,65 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 244,79 Mio. NOK.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

