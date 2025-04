Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Notierung im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 0,167 EUR.

Um 15:44 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 0,167 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,165 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,173 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 397.230 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 84,095 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,094 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 44,012 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 362,90 Mio. NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 395,36 Mio. NOK ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,045 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net