Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag auf grünem Terrain

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 0,159 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 0,159 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,159 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,159 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,032 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 550,694 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,098 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 38,209 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 192,58 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net