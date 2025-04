Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag billiger

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 4,5 Prozent auf 0,164 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel um 15:59 Uhr um 4,5 Prozent auf 0,164 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,164 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,172 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 155.193 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 539,464 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,094 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,057 Prozent.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,65 NOK je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395,36 Mio. NOK umgesetzt, gegenüber 362,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,045 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net