Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verliert am Montagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,8 Prozent auf 0,118 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 15:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 0,118 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,114 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,126 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 236.593 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 791,341 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,114 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,886 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,37 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395,36 Mio. NOK umgesetzt, gegenüber 362,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net