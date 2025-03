Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag weit abgeschlagen

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 6,3 Prozent im Minus bei 0,117 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 12:01 Uhr 6,3 Prozent auf 0,117 EUR. Bei 0,117 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,125 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79.406 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 785,077 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,117 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,000 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,37 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,65 NOK erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 395,36 Mio. NOK gegenüber 362,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

