Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,8 Prozent auf 0,158 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:50 Uhr um 2,8 Prozent auf 0,158 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,156 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,164 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 72.996 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Mit einem Zuwachs von 564,557 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,823 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umgesetzt.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,535 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net