Hexatronic Group Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Hexatronic Group Registered hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 SEK gegenüber 0,380 SEK im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,12 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,01 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,577 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,19 Milliarden SEK ausgegangen.
Redaktion finanzen.net
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