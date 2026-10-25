Hexatronic Group Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Hexatronic Group Registered ließ sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hexatronic Group Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,81 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hexatronic Group Registered -0,590 SEK je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexatronic Group Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,21 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,98 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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