Hexensabbat an der Börse: Warum Derivatemärkte viermal jährlich verrücktspielen

Viermal pro Jahr kommt es weltweit an den Derivatebörsen zu einem besonderen Ereignis - dem sogenannten Hexensabbat. Dieser Tag ist durch die gleichzeitige Fälligkeit von Aktienoptionen, Indexoptionen und Futures auf Indizes und Aktien gekennzeichnet, was zu ungewöhnlich hohen Handelsvolumina und erhöhter Volatilität führen kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch