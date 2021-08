HHLA-Gespräche über Cosco-Terminalbeteiligung 'demnächst erfolgreich'

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafenlogistikspezialist HHLA sieht die Gespräche mit dem chinesischen Terminalbetreiber Cosco (Cosco Shipping) über eine Beteiligung an einem Hamburger Containerterminal auf der Zielgerade. "Die Verhandlungen darüber werden demnächst zu einem erfolgreichen Abschluss kommen", schreibt die HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath in einem am Donnerstag mit den Halbjahreszahlen veröffentlichten Brief an die Aktionäre. "Durch den Ausbau der Zusammenarbeit wird die Wettbewerbsposition der HHLA, des maritimen Standorts Hamburg und des Industrielandes Deutschland gestärkt sowie Beschäftigung gesichert."

Bürgermeister Peter Tschentscher hatte bereits Wohlwollen für die HHLA-Einstiegsofferte an die Chinesen gezeigt. Die Stadt Hamburg ist mit 69 Prozent Mehrheitseigner des börsennotierten HHLA-Teilkonzerns Hafenlogistik. China ist für den drittgrößten europäischen Seehafen als mit Abstand wichtigster Handelspartner Hamburgs eminent wichtig.