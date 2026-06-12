Hi-Great Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
14.06.26 06:35 Uhr
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Hi-Great Group hat am 12.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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