HI-LEX: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 103,54 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 74,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40,62 JPY. Im Vorjahresviertel hatte HI-LEX 27,38 JPY je Aktie erwirtschaftet.

HI-LEX hat am 05.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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