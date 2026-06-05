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HI-LEX: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

06.06.26 06:35 Uhr
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Aktien
HI-LEX CORP
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HI-LEX hat am 05.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40,62 JPY. Im Vorjahresviertel hatte HI-LEX 27,38 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 103,54 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 74,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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