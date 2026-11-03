Hi-Trend Technology (Shanghai) A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

03.11.26 06:35 Uhr

Hi-Trend Technology (Shanghai) A lud am 31.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,10 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hi-Trend Technology (Shanghai) A 0,060 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 162,8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 136,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net